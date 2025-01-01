Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Дмитрий Перминов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 августа 2006
Команды
Сункар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

