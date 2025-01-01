Дмитрий Перминов
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
|Арлан (мол)
|
3
|
|
10
|3 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Арлан (мол)
|
37
|
1+6
|
28
|10 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Арлан (мол)
|
3
|
|
2
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Арлан (мол)
|
42
|
1+2
|
34
|10 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Арлан (мол)
|
3
|
0+1
|
4
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Арлан (мол)
|
44
|
1+9
|
12
|8 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Жас Батыр (мол)
|
7
|
0+2
|
|1 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Сункар (мол)
|
3
|
1+1
|
4
|1 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
32
|
1+2
|
8
|6 (13)