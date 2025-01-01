Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Абай Шарипов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 февраля 2006
Команды
Казахстан (U-20)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
67
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

