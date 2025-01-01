Абай Шарипов
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Актобе
|
|
|
|6 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Актобе (мол)
|
8
|
-17
|
|2 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Барыс (юн)
|
1
|
|
|3 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Алматы (мол)
|
9
|
-21
|
2
|9 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Барыс (юн)
|
5
|
-3
|
|2 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Сункар (мол)
|
4
|
-12
|
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Сункар (мол)
|
35
|
-90
|
2
|6 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
8
|
-28
|
|6 (13)
