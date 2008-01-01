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Теннис

Лена Пападакис (спортсмен, теннис, Германия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Германия
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Дата рождения
23 августа 1998 (23 года)
Пол
женский

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