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Баскетбол

Абат Марат

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 октября 2005
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
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