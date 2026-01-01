Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Баскетбол

Арина Губенко

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
30 октября 2004
Команды
Шымкент
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!