|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ижсталь
|
4
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ижсталь
|
3
|
1+0
|
|18 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Зауралье
|
4
|
|
|9 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Зауралье
|
2
|
1+0
|
|11 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Зауралье
|
8
|
1+0
|
4
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Зауралье
|
3
|
|
2
|5 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Рубин
|
8
|
2+1
|
6
|4 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Зауралье
|
5
|
1+0
|
4
|10 (16)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Хумо
|
3
|
1+1
|
2
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
55
|
15+16
|
30
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим