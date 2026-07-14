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Гай Ден Оуден

Нидерланды  Нидерланды  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
8 апреля 2002
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии Челленджер. Бюнсхотен (Нидерланды) - 2026   •   Нидерланды, Бюнсхотен   •  
14 июля 13:00   •   не начат
Нидерланды
Гай Ден Оуден
  - : -
Казахстан
Денис Евсеев


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