|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|нп
|
9
|
1+3
|
2
|5 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Саров
|нп
|
4
|
2+0
|
2
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Буран
|нп
|
2
|
|
|7 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|ХК Липецк
|нп
|
2
|
|
|5 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Рязань
|нп
|
4
|
1+2
|
|21 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Буран
|нп
|
3
|
0+1
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим