Виталий Карамнов
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Лев
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Сибирь
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Ермак
Игры
14
Гол + Пас
5+3
Удаления, мин
14
Высшая Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Сокол
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Динамо Спб
Игры
10
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Динамо Спб
Игры
4
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
4
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Югра
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2019/20
Команда
Донбасс
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Алматы
Игры
15
Гол + Пас
4+7
Удаления, мин
6