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Хоккей

Виталий Карамнов

Россия  Россия
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 августа 1989
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Лев

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Сибирь

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Ермак

Игры
14

Гол + Пас
5+3

Удаления, мин
14

Высшая Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Сокол

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Динамо Спб

Игры
10

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Динамо Спб

Игры
4

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
4

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Югра

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2019/20

Команда
Донбасс

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
15

Гол + Пас
4+7

Удаления, мин
6

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