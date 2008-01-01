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Бокс

Акимбек Жексенбаев (спортсмен, бокс, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2002 (19 лет)
Пол
мужской

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