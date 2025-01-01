Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал

Асылхан Карсакбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
21 ноября 2003
Команды
Караганда
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Караганда

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Реклама

Живи спортом!