|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Октан
|
4
|
2+1
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Молот-Прикамье
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Молот
|
2
|
1+1
|
2
|15 (20)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Молот-Прикамье
|
1
|
1+0
|
|16 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|
1
|
|
|27 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Ижсталь
|
2
|
|
2
|26 (29)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
5
|
1+1
|
2
|6 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
43
|
8+9
|
12
|6 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|
15
|
1+2
|
|7 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
18
|
5+9
|
|7 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Актобе
|
18
|
5+2
|
10
|6 (13)