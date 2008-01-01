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Футзал

Юкка Кютеля (спортсмен, футзал, Финляндия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Финляндия
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Финляндия зщ 6
Дата рождения
27 декабря 1988 (33 года)
Пол
мужской
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