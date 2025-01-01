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Баскетбол

Асет Амангельдинов

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
27 декабря 2003
Команды
Астана (НЛ)
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
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