|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Торос
|
4
|
|
2
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торпедо УК
|
20
|
5+4
|
26
|11 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торос
|
2
|
0+1
|
2
|1 (26)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Арлан
|
5
|
0+3
|
8
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Арлан
|
24
|
6+5
|
22
|1 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ермак
|
4
|
1+1
|
4
|12 (24)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим