|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|зщ
|
3
|
|
2
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|зщ
|
15
|
2+0
|
6
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Арлан
|зщ
|
19
|
10+5
|
10
|2 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Ижсталь
|зщ
|
2
|
0+1
|
2
|10 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Северсталь
|зщ
|
1
|
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Металлург Нк
|зщ
|
2
|
1+0
|
|13 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ТХК
|зщ
|
4
|
1+1
|
6
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Торос
|зщ
|
2
|
0+1
|
2
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|ТХК
|зщ
|
1
|
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим