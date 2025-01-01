Тамерлан Толуспаев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Арлан (мол)
Игры
30
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
42
Гол + Пас
4+5
Удаления, мин
36
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
40
Гол + Пас
6+6
Удаления, мин
53
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
44
Гол + Пас
19+13
Удаления, мин
70
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
24
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Арлан (мол)
Игры
12
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
8