|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|нп
|
6
|
0+1
|
4
|5 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|нп
|
2
|
|
|10 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Рубин
|нп
|
9
|
1+1
|
6
|4 (29)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Югра
|нп
|
1
|
|
2
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Спартак
|нп
|
1
|
|
|7 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Металлург Нк
|нп
|
3
|
2+0
|
2
|15 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Металлург Нк
|нп
|
1
|
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Металлург Нк
|нп
|
5
|
2+1
|
4
|13 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кристалл Ср
|нп
|
2
|
|
10
|22 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Буран
|нп
|
1
|
1+0
|
|9 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Нефтехимик
|нп
|
1
|
0+1
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим