|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Чайка (мол)
|
4
|
1+0
|
2
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Чайка (мол)
|
2
|
2+1
|
|7 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Чайка (мол)
|
1
|
|
|2 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Саров
|
2
|
1+0
|
|23 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Чайка (мол)
|
5
|
1+1
|
|3 (8)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Саров
|
4
|
0+1
|
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Саров
|
2
|
2+2
|
|9 (27)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Арлан
|
2
|
0+1
|
4
|5 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
37
|
11+13
|
6
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим