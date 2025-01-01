Андрей Гизатулин
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Арлан (мол)
|
33
|
5+1
|
4
|10 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
|Арлан (мол)
|
3
|
|
2
|3 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Арлан (мол)
|
31
|
0+1
|
|10 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Арлан (мол)
|
3
|
|
2
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Арлан (мол)
|
38
|
1+2
|
6
|10 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Арлан (мол)
|
3
|
|
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Арлан (мол)
|
45
|
7+5
|
8
|8 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Туран Тайгерс (мол)
|
3
|
1+0
|
4
|4 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Туран Тайгерс (мол)
|
28
|
10+17
|
8
|10 (13)
