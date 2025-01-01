Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Андрей Гизатулин

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 апреля 2005
Команды
Туран Тайгерс (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

