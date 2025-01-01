Андрей Козынец
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Арлан (мол)
|
42
|
2+4
|
18
|10 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
|Арлан (мол)
|
3
|
|
|3 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Арлан (мол)
|
42
|
2+2
|
32
|10 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Арлан (мол)
|
2
|
|
2
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Арлан (мол)
|
42
|
1+4
|
40
|10 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Арлан (мол)
|
3
|
|
8
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Арлан (мол)
|
43
|
1+6
|
18
|8 (13)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Арлан
|
1
|
|
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Арлан (мол)
|
20
|
1+1
|
47
|8 (13)