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Баскетбол

Павел Ильин

Казахстан  Казахстан
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
24 мая 1992
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
194
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
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