|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|зщ
|
2
|
|
4
|27 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|зщ
|
41
|
3+5
|
76
|6 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|зщ
|
5
|
|
2
|1 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|зщ
|
38
|
1+4
|
24
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Ижсталь
|зщ
|
4
|
|
10
|10 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|ХК Липецк
|зщ
|
4
|
0+2
|
|5 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кристалл Ср
|зщ
|
4
|
|
2
|22 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Саров
|зщ
|
1
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Кристалл Ср
|зщ
|
3
|
0+1
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим