|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|
36
|
7+16
|
28
|7 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|
1
|
|
2
|27 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
9
|
0+1
|
2
|6 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Буран
|
1
|
|
|25 (27)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
3
|
|
|1 (5)
|Континентальный Кубок 2016/17
|Бейбарыс
|
6
|
|
2
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|
42
|
6+26
|
14
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|
2
|
|
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Алматы
|
17
|
2+12
|
8
|8 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Дизель
|
2
|
|
2
|20 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Звезда-ВДВ
|
2
|
|
|26 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рубин
|
1
|
|
|11 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Буран
|
4
|
1+0
|
|7 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Буран
|
4
|
0+1
|
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Саров
|
3
|
0+2
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим