|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Саров
|
4
|
|
4
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Саров
|
4
|
2+1
|
6
|20 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Саров
|
2
|
|
4
|23 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо Н
|
1
|
|
|7 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Саров
|
2
|
0+1
|
4
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Нефтяник Ал
|
4
|
|
|11 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Саров
|
3
|
1+0
|
6
|9 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сокол
|
2
|
|
|12 (29)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим