|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|нп
|
16
|
4+1
|
2
|5 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Лада
|нп
|
2
|
0+1
|
4
|5 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торос
|нп
|
2
|
|
|3 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Динамо Спб
|нп
|
2
|
0+1
|
|1 (27)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Витязь
|нп
|
2
|
1+0
|
|11 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Трактор
|нп
|
1
|
|
|4 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Автомобилист
|нп
|
1
|
1+0
|
2
|7 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торос
|нп
|
2
|
1+1
|
|8 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Салават Юлаев
|нп
|
3
|
0+1
|
2
|6 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Салават Юлаев
|нп
|
3
|
|
|8 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Салават Юлаев
|нп
|
2
|
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим