|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Барс
|
4
|
0+5
|
6
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Барс
|
1
|
|
|1 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Ирбис (мол)
|
1
|
|
|6 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Ирбис (мол)
|
2
|
|
|5 (8)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Барс
|
4
|
|
|22 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Барс
|
4
|
1+0
|
2
|18 (27)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
2
|
0+1
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|
19
|
2+6
|
2
|7 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Цен Тоу
|
3
|
1+0
|
2
|18 (18)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
18
|
7+12
|
38
|12 (13)