|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Динамо Блш
|
4
|
|
10
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Динамо Блш
|
9
|
|
6
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо Блш
|
4
|
|
5
|17 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Динамо Блш
|
4
|
|
|12 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Дизель
|
4
|
|
2
|19 (26)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
26
|
2+5
|
12
|3 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Дизель
|
2
|
|
|21 (29)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим