|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальный Кубок 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
6
|
1+4
|
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
21
|
6+8
|
43
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
2
|
0+1
|
4
|3 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Буран
|нп
|
4
|
0+2
|
2
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сокол
|нп
|
8
|
1+5
|
4
|22 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кубань
|нп
|
8
|
1+2
|
4
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Рязань
|нп
|
3
|
0+1
|
16
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим