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Хоккей

Максим Худяков

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 августа 1986
Команды
Казахстан (U-15)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Сарыарка

Игры
45

Гол + Пас
4+14

Удаления, мин
24

Кубок Евровызова 2012

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14

Команда
Казахстан (студенческая)

Игры
2

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
29

Гол + Пас
10+10

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Беркут

Игры
7

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Сарыарка

Игры
9

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
65

Гол + Пас
11+19

Удаления, мин
30

Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
34

Гол + Пас
8+13

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
7

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Бейбарыс

Игры
15

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
59

Гол + Пас
1+10

Удаления, мин
20

Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Бейбарыс

Игры
65

Гол + Пас
10+13

Удаления, мин
24

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
58

Гол + Пас
12+24

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
65

Гол + Пас
14+36

Удаления, мин
32

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
14

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
32

Гол + Пас
7+10

Удаления, мин
16

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
22

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
28

Гол + Пас
6+4

Удаления, мин
12

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