Максим Худяков
Высшая Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Сарыарка
Игры
45
Гол + Пас
4+14
Удаления, мин
24
Кубок Евровызова 2012
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
Команда
Казахстан (студенческая)
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
29
Гол + Пас
10+10
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Беркут
Игры
7
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Сарыарка
Игры
9
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
65
Гол + Пас
11+19
Удаления, мин
30
Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
34
Гол + Пас
8+13
Удаления, мин
12
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
7
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Бейбарыс
Игры
15
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
59
Гол + Пас
1+10
Удаления, мин
20
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
12
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Бейбарыс
Игры
65
Гол + Пас
10+13
Удаления, мин
24
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
58
Гол + Пас
12+24
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
65
Гол + Пас
14+36
Удаления, мин
32
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
14
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
32
Гол + Пас
7+10
Удаления, мин
16
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
22
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
28
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
12