|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Титан
|
2
|
-6
|
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ТХК
|
2
|
-2
|
|8 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Северсталь
|
|
|
|10 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ижсталь
|
2
|
-6
|
|2 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Северсталь
|
1
|
-4
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Северсталь
|
1
|
-4
|
|11 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Ижсталь
|
5
|
-11
|
|15 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
42
|
-85
|
|7 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Нефтяник Ал
|
11
|
-24
|
|2 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Хумо
|
3
|
-6
|
|7 (18)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Хумо
|
3
|
-7
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
40
|
-75
|
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим