|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|
4
|
1+1
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Омские Ястребы (мол)
|
4
|
2+3
|
|2 (20)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Авангард
|
8
|
1+1
|
2
|4 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сокол
|
1
|
1+0
|
|22 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Авангард
|
3
|
1+1
|
|1 (14)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Омские Ястребы (мол)
|
4
|
2+1
|
12
|1 (8)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
4
|
|
|8 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Авангард
|
2
|
|
2
|2 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
4
|
2+0
|
2
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Адмирал
|
2
|
0+1
|
|11 (14)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Югра
|
3
|
0+2
|
|7 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
12
|
1+3
|
14
|10 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Югра
|
5
|
0+1
|
|2 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Арлан
|
2
|
|
|5 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
25
|
5+10
|
10
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим