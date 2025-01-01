Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Александр Савченков

Россия  Россия
Возраст
52 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 сентября 1973
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!