Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Андрей Янков

Казахстан  Казахстан
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 июня 1989
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13

Команда
Казахстан

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Торпедо УК

Игры
25

Гол + Пас
-58

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
-12

Удаления, мин

Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
1

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Торпедо УК

Игры
24

Гол + Пас
-66

Удаления, мин
4

Зимняя Универсиада 2013

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
-11

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Торпедо УК

Игры
45

Гол + Пас
-102

Удаления, мин
8

Высшая Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Торпедо УК

Игры
18

Гол + Пас
-36

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Арлан

Игры
10

Гол + Пас
-23

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Кулагер

Игры
4

Гол + Пас
-2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Кулагер

Игры
45

Гол + Пас
-91

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Кулагер

Игры
2

Гол + Пас
-2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Кулагер

Игры
30

Гол + Пас
-56

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас
-5

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
14

Гол + Пас
-26

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
35

Гол + Пас
-87

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
33

Гол + Пас
-70

Удаления, мин
4

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
1

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
1

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
36

Гол + Пас
-71

Удаления, мин
2

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Торпедо УК

Игры
2

Гол + Пас
-9

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Торпедо УК

Игры
28

Гол + Пас
-96

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
6

Гол + Пас
-10

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
40

Гол + Пас
-92

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
3

Гол + Пас
-8

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
35

Гол + Пас
-81

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
2

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
11

Гол + Пас
-19

Удаления, мин
2

Реклама

Живи спортом!