Андрей Янков
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Торпедо УК
Игры
25
Гол + Пас
-58
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
-12
Удаления, мин
Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
1
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Торпедо УК
Игры
24
Гол + Пас
-66
Удаления, мин
4
Зимняя Универсиада 2013
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
-11
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Торпедо УК
Игры
45
Гол + Пас
-102
Удаления, мин
8
Высшая Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Торпедо УК
Игры
18
Гол + Пас
-36
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
10
Гол + Пас
-23
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Кулагер
Игры
4
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Кулагер
Игры
45
Гол + Пас
-91
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Кулагер
Игры
2
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Кулагер
Игры
30
Гол + Пас
-56
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
14
Гол + Пас
-26
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
35
Гол + Пас
-87
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
33
Гол + Пас
-70
Удаления, мин
4
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
1
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
1
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
36
Гол + Пас
-71
Удаления, мин
2
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Торпедо УК
Игры
2
Гол + Пас
-9
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Торпедо УК
Игры
28
Гол + Пас
-96
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
6
Гол + Пас
-10
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
40
Гол + Пас
-92
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
3
Гол + Пас
-8
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
35
Гол + Пас
-81
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
2
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
11
Гол + Пас
-19
Удаления, мин
2