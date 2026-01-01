Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Ерасыл Батырбай

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
13 февраля 2003
Команды
Шымкент
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
