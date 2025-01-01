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Баскетбол

Бибарыс Айткулов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 июня 2005
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
67
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