|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан
|
4
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Торпедо УК
|
27
|
0+1
|
14
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
5
|
2+0
|
|Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
|Казахстан
|
4
|
0+1
|
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
2
|
0+3
|
2
|10 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торпедо УК
|
39
|
5+3
|
20
|11 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торос
|
8
|
0+1
|
4
|8 (24)
|Хоккей. Контрольные игры 2015/16
|Казахстан
|
3
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан
|
1
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|
9
|
1+2
|
8
|3 (26)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Казахстан
|
7
|
|
2
|8 (8)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Рубин
|
10
|
1+1
|
4
|10 (26)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
5
|
|
2
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
46
|
2+14
|
49
|7 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Дизель
|
4
|
|
2
|21 (29)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Арлан
|
1
|
|
|3 (6)