|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Авангард
|нп
|
6
|
5+3
|
|4 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Авангард
|нп
|
3
|
0+1
|
|7 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|нп
|
1
|
0+1
|
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Авангард
|нп
|
2
|
2+1
|
|2 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Авангард
|нп
|
3
|
0+2
|
|1 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сокол
|нп
|
8
|
3+3
|
2
|22 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ермак
|нп
|
1
|
|
|17 (26)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Омские Ястребы (мол)
|нп
|
4
|
2+3
|
|2 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|нп
|
4
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим