|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Горняк
|зщ
|
40
|
10+3
|
24
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Горняк
|зщ
|
3
|
|
2
|4 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ариада-НХ
|зщ
|
1
|
0+1
|
|20 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Омские Ястребы (мол)
|зщ
|
4
|
|
14
|2 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|зщ
|
2
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим