|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|нп
|
23
|
1+1
|
6
|3 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Сибирские Снайперы (мол)
|нп
|
2
|
0+1
|
4
|4 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Сибирские Снайперы (мол)
|нп
|
2
|
|
2
|5 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|нп
|
4
|
0+1
|
2
|9 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Сибирские Снайперы (мол)
|нп
|
3
|
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим