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Хоккей

Данияр Каиров (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Торпедо УК зщ 94
Дата рождения
5 апреля 1994 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
182
Вес, кг
95
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13 Казахстан (U-20)

2

1+0

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13 Казахстан

2

Хоккей. Контрольные игры 2012/13 Казахстан

2

Молодежная Хоккейная Лига 2012/13 Снежные Барсы (мол)

57

4+11

127

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13 Барыс

1

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд Номад

4

12

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

0+1

10

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14 Снежные Барсы (мол)

59

7+10

72

12 (20)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

0+1

29

2 (6)
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15 Снежные Барсы (мол)

48

8+17

42

4 (9)
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15 Барыс

5 (14)
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд Номад

5

0+3

4

7 (10)
Хоккей. Контрольные игры 2015/16 Казахстан

1

2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16 Казахстан

1

Кубок Казахстана 2015/16 Номад

2

2 (5)
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16 Барыс

2

2

9 (14)
Кубок Евровызова 2015/16 Казахстан

3

0+1

4

1 (4)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Номад

47

2+10

45

4 (10)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16 Казахстан

7

2

8 (8)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Номад

17

1+0

20

3 (10)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Иртыш

16

1+1

10

4 (10)
Кубок Казахстана 2017/18 Алтай-Торпедо

4

0+1

6

5 (5)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Алтай-Торпедо

39

3+4

43

9 (10)
Кубок Казахстана 2018/19 Алтай-Торпедо

2

2

1 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Алтай-Торпедо

34

1+2

14

4 (10)
Кубок Казахстана 2019/20 Алтай-Торпедо

3

25

1 (6)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Алтай-Торпедо

61

2+9

70

5 (11)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Алтай-Торпедо

48

6+9

24

11 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Алтай-Торпедо

3

0+1

3 (4)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Алтай-Торпедо

3

0+1

2

4 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Торпедо УК

2

4 (13)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Алтай-Торпедо

45

3+8

40

8 (13)
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23 Торпедо УК

3

0+1

8

4 (4)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Торпедо УК

35

1+2

51

11 (12)

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