|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан (U-20)
|
2
|
1+0
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан
|
2
|
|
|Хоккей. Контрольные игры 2012/13
|Казахстан
|
2
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Снежные Барсы (мол)
|
57
|
4+11
|
127
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Барыс
|
1
|
|
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|
4
|
|
12
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
0+1
|
10
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Снежные Барсы (мол)
|
59
|
7+10
|
72
|12 (20)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
0+1
|
29
|2 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|
48
|
8+17
|
42
|4 (9)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Барыс
|
|
|
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|
5
|
0+3
|
4
|7 (10)
|Хоккей. Контрольные игры 2015/16
|Казахстан
|
1
|
|
2
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан
|
1
|
|
|Кубок Казахстана 2015/16
|Номад
|
2
|
|
|2 (5)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Барыс
|
2
|
|
2
|9 (14)
|Кубок Евровызова 2015/16
|Казахстан
|
3
|
0+1
|
4
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Номад
|
47
|
2+10
|
45
|4 (10)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Казахстан
|
7
|
|
2
|8 (8)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Номад
|
17
|
1+0
|
20
|3 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Иртыш
|
16
|
1+1
|
10
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
4
|
0+1
|
6
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
39
|
3+4
|
43
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
2
|
|
2
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
34
|
1+2
|
14
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Алтай-Торпедо
|
3
|
|
25
|1 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Алтай-Торпедо
|
61
|
2+9
|
70
|5 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
48
|
6+9
|
24
|11 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
3
|
0+1
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
3
|
0+1
|
2
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
2
|
|
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
45
|
3+8
|
40
|8 (13)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Торпедо УК
|
3
|
0+1
|
8
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Торпедо УК
|
35
|
1+2
|
51
|11 (12)