|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Темиртау
|нп
|
2
|
|
2
|6 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Нефтяник Ал
|нп
|
2
|
1+0
|
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Нефтяник Ал
|нп
|
2
|
|
|19 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Барс
|нп
|
1
|
1+0
|
2
|24 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Авангард
|нп
|
2
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|нп
|
1
|
0+1
|
2
|Международный турнир Мемориал Блинова 2012
|Авангард
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим