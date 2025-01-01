Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Асет Базаркулов

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 марта 1987
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
92
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

