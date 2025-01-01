Денис Недилько
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
47
Гол + Пас
7+16
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
52
Гол + Пас
12+20
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
16
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
40
Гол + Пас
9+13
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
26
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
6