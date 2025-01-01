Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Денис Недилько

Россия  Россия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июня 1999
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
95
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
47

Гол + Пас
7+16

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
52

Гол + Пас
12+20

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
16

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
40

Гол + Пас
9+13

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
26

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
6

Реклама

Живи спортом!