Хоккей

Константин Пушкарев

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
40 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 февраля 1985
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
83
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
39

Международный турнир Мемориал Блинова 2012

Команда
Барыс

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Барыс

Игры
31

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
44

Олимпийские игры 2012/2014. Мужчины

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Евровызова 2012

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
27

Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Барыс

Игры
26

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
45

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
2

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Барыс

Игры
61

Гол + Пас
12+10

Удаления, мин
68

Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
55

Гол + Пас
7+10

Удаления, мин
77

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
42

Гол + Пас
5+12

Удаления, мин
26

Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
47

Гол + Пас
7+9

Удаления, мин
45

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
24

Гол + Пас
9+5

Удаления, мин
83

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
12

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
12

