Константин Пушкарев
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
39
Международный турнир Мемориал Блинова 2012
Команда
Барыс
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Барыс
Игры
31
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
44
Олимпийские игры 2012/2014. Мужчины
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Евровызова 2012
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
27
Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Барыс
Игры
26
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
45
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
2
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Барыс
Игры
61
Гол + Пас
12+10
Удаления, мин
68
Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
55
Гол + Пас
7+10
Удаления, мин
77
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
42
Гол + Пас
5+12
Удаления, мин
26
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
47
Гол + Пас
7+9
Удаления, мин
45
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
24
Гол + Пас
9+5
Удаления, мин
83
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
12
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
12