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Баскетбол

Махамбет Казимов

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
30 декабря 2003
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
197
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
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