Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Олег Санаров

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 сентября 1995
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Иртыш

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Иртыш

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
7

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Иртыш

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
10

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Иртыш

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
-14

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!