|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Торпедо (мол) УК
|
5
|
-15
|
|2 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|
1
|
-6
|
|13 (17)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Торпедо (мол) УК
|
23
|
-48
|
|4 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
8
|
-23
|
|11 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Торпедо (мол) УК
|
29
|
-59
|
2
|2 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
1
|
-4
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
1
|
-1
|
|4 (4)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
|Торпедо (мол) УК
|
3
|
-7
|
|1 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
7
|
-5
|
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
1
|
|
|8 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Торпедо (мол) УК
|
28
|
-73
|
2
|3 (12)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Торпедо УК
|
2
|
-9
|
|4 (4)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
|Торпедо (мол) УК
|
5
|
-11
|
2
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Торпедо УК
|
20
|
-61
|
2
|11 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Торпедо (мол) УК
|
18
|
-42
|
4
|6 (13)
|Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2022"
|Казахстан (U-20)
|
3
|
-14
|
|4 (4)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
1
|
-3
|
|2 (6)