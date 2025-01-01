Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Андрей Репалов

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
23 января 2003
Команды
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
73
