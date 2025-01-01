Данила Платонов
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Чайка (мол)
Игры
8
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Торпедо-Горький
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Горняк
Игры
35
Гол + Пас
9+8
Удаления, мин
39
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Горняк
Игры
38
Гол + Пас
10+11
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Горняк
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Горняк
Игры
41
Гол + Пас
13+6
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Горняк
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Горняк
Игры
20
Гол + Пас
8+5
Удаления, мин
15