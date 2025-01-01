Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Данила Платонов

Россия  Россия
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 мая 2000
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Чайка (мол)

Игры
8

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Торпедо-Горький

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Горняк

Игры
35

Гол + Пас
9+8

Удаления, мин
39

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Горняк

Игры
38

Гол + Пас
10+11

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Горняк

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Горняк

Игры
41

Гол + Пас
13+6

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Горняк

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Горняк

Игры
20

Гол + Пас
8+5

Удаления, мин
15

Реклама

Живи спортом!